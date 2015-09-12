Dan de alta al segundo de los siameses separados en Medellín

Dan de alta al segundo siamés que fue separado con éxito en Medellín. / Caracol Radio

Medellín

El Hospital San Vicente Fundación de Medellín reveló hoy que Juan José, uno de los gemelos siameses que fueron separados en esa institución, logró superar una infección gastrointestinal que lo mantuvo por 10 días hospitalizado y por ello fue dado de alta en las últimas horas.

“El menor Juan José estuvo en un proceso evolutivo satisfactorio; estuvo afectado por una infección gastrointestinal que lo mantuvo en la Unidad de Cuidados Intensivos; luego pasó a la Unidad Intermedia y por último a la sala de recién nacidos”, explicó el pediatra Juan Pablo Guerrero, jefe del Hospital Infantil del San Vicente Fundación.

Los gemelos que nacieron unidos por el abdomen fueron separados exitosamente por científicos de ese centro médico universitario y ahora continuarán su recuperación en un Hospital local del Alto Baudó, Chocó.

“Ambos gemelos han tenido una evolución satisfactoria desde el día de la operación, que se realizó hace 28 días. Juan José tiene programado con su mamá un traslado aéreo a la ciudad de Quibdó donde se le hará seguimiento ambulatorio en un Hospital local”, explicó el doctor Guerrero.

Doña Mercedes García Rentería, madre de los gemelos, confesó que se encuentra feliz por la mejoría de salud de sus hijos y su retorno a su pueblo natal en Chocó.

En Medellín, desde 1970, han nacido doce gemelos siameses, pero solo tres separaciones han sido exitosas.