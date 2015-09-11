Incorporarán barreminas al desminado humanitario en Briceño, Antioquia

Como parte de los nuevos protocolos de seguridad en el desminado humanitario iniciado en la Vereda Orejón, de Briceño, norte de Antioquia, los plenipotenciarios, el Gobierno Nacional y las Farc desde Cuba, determinaron laincorporación de un equipo barreminas para acompañaresas tareas.

Según conoció Caracol Radio, esta máquina mediana excava a 30 centímetros de la superficie, con lo cual se pretende evitar situaciones que pongan en riesgo aquienes trabajan en esa misión de eliminar artefactos explosivos.

“Con este nuevo equipo se pretende avanzar más, se combinarán técnicas con caninos y excavación profunda de tierra. Y así, se avanzará con mayor seguridad”, señalaron voceros del desminado a Caracol Radio.

En la Vereda Orejón, los tres guerrilleros de las Farc y los 40 miembros del Ejército Nacional que participan en el desminado encontraron algunos artefactos cuyo proceso de detonación controlada se hace de forma milimétrica y meticulosa para reducir cualquier riesgo para os integrantes de la misión.

Hace poco, por instrucción del Ministerio de Defensa, debido a una petición de la Agencia Ayuda Popular Noruega, se incrementó la utilización de caninos y dos robots desarrollados por la Universidad Eafit y fabricados en el país, en las tareas de desminado humanitario en la vereda Orejón.

Esta determinación se adoptó porque la mayoría de minas que se han detectado en esta zona del norte de Antioquia, están construidas con plástico y no con metal.