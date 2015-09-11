Grupo Éxito recibe premio por incentivar las exportaciones

Medellín

Por incentivar a sus más de 4500 proveedores a explorar nuevos mercados internacionales el Grupo Éxito recibió un reconocimiento por parte de Procolombia y Analdex.

Se trata del premio ‘Mentor exportador’, que resalta la labor del grupo empresarial antioqueño para que empresas del sector alimentos, textiles, artículos para el hogar y productos de entretenimiento avancen en los procesos de internacionalización.

"Muchos de nuestros proveedores son de altísima calidad; para poder vender en el Éxito tienen que tener competitividad en costos, en procesos de producción y de calidad y en cadena de abastecimiento; y eso hace que quienes hayan logrado cumplir con esos requerimientos, son unos muy buenos candidatos para salir con su oferta del país", sostuvo el presidente del Grupo Éxito, Carlos Mario Giraldo Moreno.

El Grupo Éxito apoya con orientación y asesoría unas 37 empresas para que comiencen a exportar, incluso contempla la posibilidad de múltiples negocios en algunas zonas donde la organización tendrá presencia.

"A partir del ingreso nuestro a nuevos países como Argentina, Uruguay y Brasil, y especialmente en este último donde manejamos la empresa de retail más grande de todo el país con más de 2 mil almacenes, hay una oportunidad para los exportadores colombianos y conjuntamente con Porcolombia y Analdex, y todos lo que quieran, contribuir vamos a tratar de hacer una realidad", señaló el señor Giraldo Moreno.

Proexport y Analdex también premiaron en la categoría ‘Mipyme Internacional’ a la empresa Bellanita Raf_Over Ltda dedicada a la producción y exportación de fajas.