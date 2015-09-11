Farc y bacrim manejan negocio de ganado en frontera con Venezuela: Fedegán

Medellín

La Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan) denunció la supuesta connivencia entre grupos ilegales colombianos como las bandas criminales y la guerrilla de las Farc, con autoridades de Venezuela, en la zona de la frontera, para manejar negocios de ganado.

La advertencia la hizo el presidente del gremio, José Félix Lafaurie en Medellín, al cuestionar que el consumo de ganado en la zona fronteriza se mantenga estable, a pesar de la crisis, en medio de un negocio que tiene afectados a los ganaderos colombianos.

“El abastecimiento en Cúcuta se ha mantenido estable a lo largo de los 20 días, cuando Cúcuta consume más de 500 animales, la pregunta es: ¿esa carne cómo llega? La frontera está cerrada para patear a los colombianos, pero no está cerrada para las mafias para las Farc, para las bacrim que operan con la complacencia de las autoridades del Gobierno de Venezuela”, denunció el presidente de Fedegán.

Para el gremio ganadero, la informalidad en ese sector movería unos 8 billones de pesos anuales en Colombia. Esa dinámica estaría influenciada por grupos ilegales, quienes se harían al control del paso de bovinos, por Cúcuta, según el presidente Lafaurie.

Actualmente, Fedegán reporta un manejo formal de 13 billones de pesos anuales en la venta de ganado en el país.