6 mil metros cúbicos de tierra removidos en La Escombrera

Se cumplió el primer mes de trabajos en La Escombrera. / Caracol Radio

Medellín

La Fiscalía General de la Nación entregó un balance sobre el mes de trabajos desarrollados en La Escombrera, donde se están buscando restos humanos de las personas desaparecidas durante el conflicto armado que vivió la comuna 13 de Medellín, a principios de la década pasada.

Carlos Fidel Villamil Ruiz, Director Nacional de Fiscalías sobre Justicia Transicional, advirtió que no se han encontrado restos humanos, pero que esto se tenía presupuestado por la profundidad de las tierras a remover.

“Un total de 5 mil 900 metro cúbicos de tierra, durante el desarrollo de esta labor se encontraron restos óseos que no son compatibles con la especie humano, los mismos serán enviados a los laboratorios, al fin de confirmar o descartar dicha información”.

Describió que los objetos encontrados en el “Polígono uno” no corresponden a las víctimas de las desapariciones forzadas.

“Además se encontraron prendas, accesorios y un documento, los cuales se encuentran en custodia de la Fiscalía para eventuales cotejos e investigación”

Agregó que si se hallan restos humanos durante este proceso, las primeras personas en conocerlo serán las victimas asociadas en Mujeres caminando por la verdad.