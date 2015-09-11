ETB se mete a pelear el negocio de telefonía en Medellín

Medellín

Con servicios de voz, datos y telefonía móvil la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, ETB, incursionará en Medellín para competir por el 3 por ciento del mercado de telefonía en Colombia y ampliar su presencia en el territorio nacional.

Saúl Kattan Cohen, presidente de ETB, explicó que con una inversión cercana a los 700 mil millones de pesos, empezarán a atender a sus usuarios en 12 tiendas ubicadas en Medellín, Bello, Envigado. Cinco de los puntos de venta y atención estarán ubicados en almacenes del Grupo Éxito.

“Llegamos para hacer la diferencia y para que podamos quedarnos. La Calidad en los servicios será nuestro valor diferenciador, sin preferidos, en una ciudad que sabemos que es muy competida”, comentó el directivo.

En Medellín generarán 50 puestos directos de trabajo y más de 100 de carácter indirecto, tras iniciar un plan de expansión a finales de 2014.

Al final de este año, la compañía espera extender sus servicios con fibra óptica a 130 mil hogares en el país.