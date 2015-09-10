Hallan otra pieza arqueológica en obras para la sede Telemedellín

Medellín

Otro hallazgo arqueológico se produjo ayer en la tarde en el sitio donde se construye la nueva sede de Telemedellín.

En esta ocasión se encontró una pieza que pertenece al estilo cerámico conocido como Marrón Inciso, que algunos investigadoresdatan entre los siglos I y 7 D.C. y que otros lo ubican en un periodo más temprano, que puede ir entre los siglo 17 A.C. y el siglo 16 D.C..

Este tipo de cerámica fue elaborada por indígenas que poblaban la cuenca montañosa del rio Cauca y las altiplanicies de la cordillera central en el departamento de Antioquia.

El antropólogo Juan Pablo Díez Ramírez, director de Sipah, entidad que actúa como vigía del patrimonio, planteó que la vasija encontrada ayer y la hallada el pasado viernes pudieron ser elaboradas por los mismos aborígenes, y ello se podrá corroborar sometiendo las piezas a las pruebas de Carbono 14.

El viernes pasado el equipo de arqueólogos encargado de la inspección y exploración del terreno donde se construye la nueva sede de Telemedellín, había encontrado una pieza de cerámica, una vasija del período Ferrería, con una antigüedad estimada de 2500 a 3000 años.

Las pieza se mantienen bajo custodia del Sipah, pero Telemedellín ha pedido que le entreguen la custodia del hallazgo de gran valor histórico, como parte de una propuesta educativa para quienes lleguen a conocer la nueva sede del canal.