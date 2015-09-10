En 3% crecería la economía nacional en 2015, según analistas

Medellín

La expectativa de crecimiento económico de Colombia en el 2015 estaría cercana al 3 por ciento, mientras que el tercer trimestre anual, bordearía el 2, 9 por ciento, según expertos del sector financiero.

Camilo Pérez, gerente del Centro de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá, explicó en Medellín que la caída en las perspectivas de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, obedecen a una leve disminución de la actividad en los sectores de la construcción, minero-energético y servicios, relacionado con la actual situación de los precios internacionales del petróleo.

“El crecimiento va a ser relativamente bajo porque proviene del tema constructor que ha crecido el promedio histórico en casi 9 por ciento, pero este año crecería 3, 7 y el próximo un poco menos. El sector minero este año crecerá 2, 2, pero a partir de 2016 va a ser un lastre y cada vez va a crecer menos”, detalló el analista económico.

Además, el sector servicios sociales, el Gobierno, que en promedio ha crecido al 4 por ciento, este año se ubicaría en el 2 por ciento, impactado por el pago de impuestos y las utilidades que serán menores, relacionado por la disminución de las transferencias de Ecopetrol, impactadas por el precio del crudo.

No obstante, para los expertos, el crecimiento económico tendrá un repunte por el desarrollo de las obras de infraestructura de cuarta generación (4G). De acuerdo con los cálculos, los proyectos adjudicados en primera fase y los que se están entregando en la segunda etapa podrían aportar un 1, 7 por ciento al PIB nacional a 2018.