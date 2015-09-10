Mujeres Caminando por la verdad celebra premio en Derechos Humanos

Medellín

La Organización Mujeres caminando por la verdad celebró la entrega del premio de la ONG sueca Diakonia por su trabajo en la búsqueda de las víctimas de violaciones de derechos humanos y de los desaparecidos en la Comuna Trece y otros sectores de Medellín, luego de las operaciones de la fuerza pública.

La señora Luz Elena Galeano, vocera del colectivo de mujeres que desde hace 13 trabaja por conocer lo ocurrido con sus seres queridos, destacó que este premio es un reconocimiento a esa lucha de tantos años y se constituye en un ejemplo para todo el país,como un aliciente para continuar la búsqueda de sus desaparecidos y de todos los desaparecidos en Colombia.

El reconocimiento también le fue entregado a doña Fabiola Lalinde Lalinde, conocida en el país por su férrea tarea para encontrar a su hijo desaparecido y a los responsables del asesinato, y a la Fundación Forjando Futuros, una organización defensora de los derechos de las víctimas del despojo de tierras e intimidaciones a sus propietarios.

Precisamente, este jueves, a las 10 de la mañana, la Fiscalía y la alcaldía de Medellín entregarán el primer informe oficial sobre el avance de las excavaciones en el sector conocido como La Escombrera de la comuna 13, en búsqueda de restos de desaparecidos, al cumplir un mes del inicio de estas tareas de remoción de basuras y residuos para el avance de las excavaciones.

La señora Galeano admitió su expectativa sobre el primero informe que entregará la Fiscalía acerca de las personas asesinadas o desaparecidas en la Comuna 13 en el marco de operativos militares y paramilitares realizados en los años 2002 y 2003, quienes se presume se encuentran inhumadas clandestinamente en La Arenera, sector de La Escombrera, un depósito de desechos de construcción.

Mujeres Caminando por la verdad ha mantenido una veeduría permanente al proceso de excavaciones y para ello instalaron un campamento en La Escombrera.