Sigue en aumento hacinamiento en la cárcel Bellavista

Medellín

La personería de Medellín indicó en las últimas horas que pese a las intervenciones y recomendaciones, el hacinamiento sigue creciendo en el centro carcelario Bellavista, ubicado al norte del Valle de Aburrá.

Durante la presentación del libro ‘Privación de la libertad en los establecimiento de Medellín’, la autoridad defensora de los derechos humanos precisó que a la fecha hay más de 6 mil personas las que están en ese centro carcelario que esta acondicionado solo para 2 mil 424 internos, lo que significa que hay un hacinamiento del 160 por ciento.

El personero de Medellín, Rodrigo Ardila, también señaló que en la cárcel El Pedregal ubicado en el corregimiento de San Cristóbal, tiene un hacinamiento del 95 por ciento con 2 mil presos y sus instalaciones solo tienen la capacidad para mil 129 internos.

La dirección regional del Inpec sostuvo que entre Antioquia y Chocó el hacinamiento es del 94,3 por ciento con más de 16 mil 519 personas privadas de la libertad en los centros carcelarios de los dos departamentos.