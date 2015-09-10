Alertan posible desplazamiento entre límites del Medio Atrato y Antioquia

Medellín

Decenas de personas de comunidades indígenas y afrocolombianas que habitan en los límites del Atrato Bajo y Medio en el Chocó y el municipio de Vigía del Fuerte en Antioquia, están en riesgo de un desplazamiento masivo por temor de quedar en medio de las confrontaciones armadas.

Así lo alertó la Red Universitaria por la Paz y veedora del cese unilateral del fuego por parte de las Farc, que señaló que en la zona hay presencia de ilegales que dicen ser paramilitares, por lo que el Ejército reforzó el número de uniformados, la comunidad teme quedar en medio del fuego.

“Las confrontaciones van hacer inevitables en la zona y son unas zonas muy pobladas y eso haría que se genere un riesgo humanitario y la posibilidad de un desplazamiento masivo; la comunidad temen quedar entre las confrontaciones armadas”, confirmó Alfonso Insuasky Rodriguez, investigador y vocero de la Red Unipaz.

Precisaron que además del desplazamiento, la situación en la zona, donde tiene también operan las Farc, podría generar consecuencias en el desescalamiento del conflicto que se ha generado desde el pasado 20 de julio.

“Lo que se teme es que esto pueda ser un detonante de un retroceso en los avances que se han logrado con el cese unilateral y el desescalamiento del conflicto armado, por eso hacemos un llamado para que tomen acciones y medidas que eviten alteraciones”, sostuvo el vocero.

Al parecer en el Atrato Medio hay disputas entre diferentes grupos armados ilegales, porque el lugar opera como ruta de narcotráfico para llegar a Panamá y posteriormente a los demás mercados negros internacionales.