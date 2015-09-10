Paso a un carril desde Barbosa hasta Puerto Berrio en Antioquia

Medellín

Por la rehabilitación de más de 20 kilómetros de vía, desde hoy y hasta el próximo 18 de septiembre habrá paso a un carril en la carretera Barbosa, Cisneros y Puerto Berrio en el sector conocido como Botero.

Juan Manuel Espinal Monsalve, director territorial Antioquia del Instituto de Vías, explicó que las obras consisten en la instalación de algunas estructuras de contención, parcheo y rehabilitación por completo de un kilómetro de pavimento.

“En principio se van a atender unas necesidades urgentes del sitio donde se presentaba alguna inestabilidad (…) vamos rehabilitar totalmente la calzada, es decir, queda nueva, con los respectivos filtros y cunetas y demás, son labores que inician con el presado de pavimento y vamos a tener los controladores de tráfico”, detalló el director Espinal Monsalve.

En los trabajos que en algunas oportunidades ocasionará el cierre temporal de la vía por el periodo de 30 minutos, se invierten unos tres mil millones de pesos.

Actualmente en esa carretera que conduce al norte del departamento se trabaja en el sector llamado Popalito, donde el terreno tuvo unos movimientos que pusieron en peligro la calzada.