Cruz Roja Antioquia brinda atención a deportados de Venezuela

Medellín

La Cruz Roja Colombiana, seccional Antioquia, se vinculó a la atención en salud, apoyo psicosocial, restablecimiento de contactos familiares y acompañamiento a los colombianos deportados en los albergues dispuestos en la frontera con Venezuela.

Una brigada de salud, integrada por un médico, un odontólogo y 2 tecnólogos en atención prehospitalaria, se encuentra en la zona de frontera, brindando asistencia humanitaria a todas las personas en situación de vulnerabilidad .

Para el desarrollo de la misión médica se cuenta con el apoyo del Programa Aéreo de Salud de la Gobernación de Antioquia, quien dispuso de una aeronave para trasladar al personal de la Seccional Antioquia, hasta la ciudad de Cúcuta.

Desde la semana pasada, la Seccional de la Cruz Roja Antioquia había enviado a una voluntaria del programa Grupo de Apoyo Psicosocial de la Institución para brindar atención a los colombianos que han salido en traumáticas condiciones de Venezuela.