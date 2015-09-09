Zonas rurales de Antioquia sufrirán rigor del fenómeno del niño

La gerente de servicios públicos de Antioquia, Astrid Helena Barrera Roldán, en diálogo con Caracol Radio confirmó que el fenómeno del niño afectará las zonas rurales del departamento.

“Los mayores desabastecimiento se pueden dar en las zonas rurales del departamento, porque las zonas rurales los nacimientos de puntos muy lejanos en zonas muy ahiladas y son las que sufren por este desabastecimiento y sumémosle el fenómeno del niño”, manifestó Astrid Barrera Roldán.

Se calcula que unas 20 mil personas estarían afectadas por posible desabastecimiento de agua.

La gerente de servicios públicos de Antioquia aseguró que por el momento no se observan mayores afectaciones, ysólo dos municipios han reportados dificultades pero por ahora no por sequía severa.

“Hasta hoy dificultades identificadas en Buriticá porque tenemos tres quebradas que abastecen y tenemos unos problemas allá. En San Juan de Urabá facilitar y mirar que las aguas no se nos sequen en este fenómeno del niño de resto en alerta amarilla”, expresó la señora BarreraRoldán.

Además aseguró: “aparecen en el listado nacional municipios del Valle de Aburrá como Medellín, Bello, Envigado, Itagüí y Sabaneta, pero básicamente en las zonas rurales, porque las pequeñas quebradas y las pequeñas bocatomas sufren con este clima que se está presentando”.

Insistió en que el gobierno seccional ha emitido alerta amarilla en municipios de las subregiones del Urabá, Bajo Cauca, Suroeste y Oriente. En el caso del Valle de Aburrála alerta debe ser emitida por el Área Metropolitana en lo relacionado con un posible desabastecimiento de aguas.

Para evitar problemas por sequía, ese despacho evalúa con las empresas de servicios públicos municipales los planes de contingencia en cada localidad.

“Hemos identificado y hemos trabajado de la mano del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en los planes de contingencia que son una obligatoriedad de las Empresas prestadoras del servicio sean municipales, mixtas o privadas. Además, nosotros le mapificamos todas las infraestructuras de todos los acueductos cercanos para que si en un momento dado hay desabastecimiento lo podamos cubrir con otros sistemas”,concluyó la señora Barrera Roldán, a través de Caracol Radio.