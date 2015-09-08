Denuncian a Caretorta como presunto abusador sexual de una sobrina

Medellín

Graves acusaciones recibió por internet Caretorta Palacios Dim, el reconocido hincha del Independiente Medellín, por parte de una sobrina quien denunció que fue abusada por él cuando tenía unos tres años.

En un video, que se ha vuelto viral por redes sociales, Paula Andrea Gallo Martínez denunció que el reconocido aficionado supuestamente cometió esos abusos, hechos que habrían sido conocidos por los familiares del presunto agresor.

“Cuando mi papá falleció, yo tenía dos años y sucedió, de que mi tío pensó que estaba bien abusar de mí, no está bien, no está bien de que él abusó de mí, no está de que mi familia trato de taparlo, ni está bien de que él siga por ahí como si nada… Aunque sea se va a saber, al él dicen “caretorta”, él es el hincha número uno del deportivo independiente Medellín, ya no más, yo porque soy la única que ha sufrido durante este tiempo”, declaró la mujer en la red social Facebook.

Añadió que no denunció el hecho porque era menor de edad y no recibió el apoyo necesario por parte de su familia, pero más de dos décadas después decidió compartir su experiencia a través de la red social.