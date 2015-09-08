Alcalde de El Peñol pide soluciones para desplazados de Venezuela

Medellín

La alcaldía de El Peñol, en el oriente de Antioquia, le pidió al gobierno nacional soluciones de vivienda para las familias desplazadas desde Venezuela, porque no se cuentan con los recursos para asistir a los retornados.

Fredy de Jesús Ocampo, alcalde de El Peñol, aseguró que se está brindando los auxilios alimenticios y el apoyo psicosocial, pero que es necesario definir hogares permanentes para los afectados por esta crisis en la frontera.

“Ya tenemos 10 familias que están proyectadas para el municipio. Estamos pidiendo al gobierno nacional y departamental un acompañamiento para las familias. Inicialmente es un acompañamiento psicológico, social y la soluciones de necesidades. Porque inicialmente llegan a casas de familias. Lo más importante es el tema de vivienda y es imposible que el municipio lo pueda atender. Ya el tema de la alimentación se atiende con lo poco o mucho que tiene el municipio”, planteó el señor Ocampo.

Agregó que en la localidad hay una alerta por la llegada de más familias, que están intentando pasar la frontera con sus pertenencias, para radicarse en este municipio del oriente antioqueño.