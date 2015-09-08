Por semaforización el Tranvía no operaría desde San Antonio inicialmente

Medellín

La gerencia del Metro de Medellín reveló que aún no se ha definido si el 15 de octubre, cuando comience la operación del Tranvía de Ayacucho, entrará en operación la estación San Antonio, por dificultades con la semaforización del sistema mediano de trasporte y la red del centro de la ciudad.

Claudia Patricia Restrepo Montoya, gerente del Metro, aclaró que las obras estarán listas el 15 de octubre, pero que si no se soluciona para la fecha, la semaforización del corredor con el cruce de la Oriental, solo operará desde la parada de San José.

“Ese es uno de los temas a evaluar, nosotros seguimos analizando ese trazado hasta San Antonio, justamente revisando los impactos que tendríamos, recordemos que aquí hay dos semaforizaciones que se combinan, la de la ciudad con la del sistema tranviario. Depende del plan de intervención que hagamos con la Secretaria de movilidad”, aclaró Montoya Restrepo.

El Tranvía de Ayacucho operará desde el 15 de octubre en marcha blanca, es decir de manera gratuita y el 30 de noviembre empezará a trabajar comercialmente.

Esta obra tuvo un costo aproximado de 700 mil millones de pesos y espera movilizar diariamente a 90 mil de los 350 mil habitantes de la zona centro oriental de la ciudad.