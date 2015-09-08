Suramericana logra acuerdo para adquirir operación de RSA en América Latina

Medellín

La compañía antioqueña de seguros, Suramericana, anunció que llegó a un acuerdo para adquirir la operación de RSA Insurance Group plc en América Latina, por un valor de 614 millones de dólares (403 millones de libras esterlinas).

La plataforma líder en seguros tiene una operación en países como Chile, México, Colombia, Uruguay, Argentina y Brasil. Al finalizar 2014, la compañía RSA registró activos totales por 6’181.628 millones de pesos y primas suscritas por 3’362.834 millones de pesos.

El presidente de Suramericana, Gonzalo Alberto Pérez, explicó que con la transacción la empresa colombiana consolidará su posición como líder del mercado de seguros en Latinoamerica. Ocupará los primeros puestos en Chile, Argentina, Brasil y Uruguay.

“La transacción representa una oportunidad única para expandir nuestra presencia en el sector asegurador en mercados latinoamericanos con alto potencial de crecimiento. Estamos convencidos de que esta operación creará valor en forma significativa para todos nuestros clientes y, por lo tanto, para Suramericana y el Grupo Empresarial Sura en su conjunto, al diversificar el riesgo geográfico”, comentó el directivo.

Con la adquisición, la compañía de seguros colombiana tendrá 15,6 millones de clientes, incluidos los de la operación en Colombia, Panamá, República Dominicana y El Salvador.

“La negociación cumple con los altos estándares de gobierno corporativo que maneja el Grupo, así como con nuestras expectativas en términos de reputación, calidad del equipo directivo y prácticas de negocio”, añadió David Bojanini García, presidente de Grupo Sura.

La transacción está sujeta a la aprobación de los entes reguladores de cada país y se espera que concluya en 2016.