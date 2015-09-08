El 21 de octubre será el día de la Santa Laura de Jericó

Medellín

La Iglesia católica colombiana confirmó que el 21 de octubre será el día litúrgico de la Santa Madre Laura Montoya, escogida por ser la fecha de su fallecimiento, que significa el día en que la primera santa de Colombia entró a la vida eterna.

Monseñor Nabor Suárez, Vicario de la diócesis de Jericó, explicó a Caracol Radio que este día coincidió con la celebración de las misiones católicas y catalogó a Laura Montoya Upegui como una verdadera maestra y misionera, lo que le dio la posibilidad de ser consagrada como la Patrona del magisterio de Colombia.

“Fue la fecha en que ella murió, el 21 de octubre de 1949, día de las misiones, coincidencias Dios, día universal de las misiones católicas, ese día murió la Madre Laura a las 6 de la tarde, por eso quedó como el día de la celebración de la fiesta litúrgica”, recordó el vicario de la diócesis de Jericó, en diálogo con Caracol Radio.

Para el religioso es importante que los colombianos recordemos la obra de la primera santa de Colombia y así repliquemos su trabajo social, que estuvo enfocada en la asistencia de los indígenas.

El Congreso de Colombia aprobó la Ley 1710 de enero de 2014 para rendir honores a la religiosa colombiana “con motivo de su santificación, en el cual exalta y enaltece la memoria, vida y obra de la madre Laura Montoya Upegui, por toda una vida dedicada a la defensa y apoyo de los menos favorecidos”.-

Honores

El próximo 21 de octubre, en el municipio de se cumplirá el homenaje solemne a la Santa colombiana, en cuya programación se hará la emisión “por única vez por parte del Banco de la República una moneda a la Madre Laura”, como establece la Ley 1710, y cuya denominación simbólica será de cinco mil pesos.

Para esa fecha está prevista la presencia en el municipio de Jericó de una delegación del gobierno nacional, encabezada por el presidente Juan Manuel Santos, autoridades regionales, civiles, religiosas de Antioquia y el país, y deberán estar listas las obras ordenadas por la Ley.-

El artículo 8 de esta Ley “declara al municipio de Jericó como de Alto Potencial para el Desarrollo Turístico, especial en los productos religiosos y culturales (museo y centros históricos), para lo cual el Gobierno promoverá las inversiones en infraestructura turística necesarias para alcanzar el objetivo planeado en este artículo”.

La Ley de la Santa Laura también consagra una autorización “al Gobierno nacional para que destinen las partidas presupuestales necesarias para la pavimentación de la vía Pueblorrico-Jericó, en el departamento de Antioquia”, obra necesaria por el impacto turístico y religioso para el municipio de Jericó.

También se construirá una escultura en honor de la Santa Laura Montoya, en el municipio de Dabeiba, Antioquia, “como la cuna moderna de la evangelización para los indígenas de América y el mundo católico”.