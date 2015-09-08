Incendios dejan tres viviendas afectadas en la ciudad de Medellín

Medellín

Cuatro incendios forestales y uno más estructural dejaron en las últimas horas afectación en tres viviendas en la capital antioqueña, según confirmó el departamento de gestión de riesgo de desastres, Dagrd.

En el barrio el Poblado un incidente en un ducto de basuras provocó gases que ocasionaron una explosión lo que causó daños en dos apartamentos, así mismo, se reporta afectación en una fachada de una casa más en el corregimiento de San Cristóbal donde hubo un incendio forestal.

“En el caso de San Cristóbal tuvimos una vivienda afectada, también ocurrió un incendio estructural en el barrio El Poblado carrera 25 con calle nueve sur, en esta se incendió el ducto de basuras y como consecuencia resultaron afectados dos apartamentos del mismo edificio”, sostuvo el director del Dagrd, Carlos Gil.

En las últimas horas el intenso calor y las manos de personas inescrupulosas han causado cuatro incendios forestales en los barrios La Sierra, Rodeo Alto y Calasanz, y en el corregimiento de San Cristóbal.

Los bomberos reportan que en ninguno de los casos hay reporte de personas lesionadas.

Según el Dagrd, en el 2014 se han controlado más de 1.564 incendios, de los cuales 893 fueron forestales, 570 estructurales y 101 vehiculares.