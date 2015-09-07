Comisión asesora de paz cree que está cerca el acuerdo en La Habana

Medellín

Integrantes de la comisión asesora de paz, para los diálogos que se adelantan entre el Gobierno y las Farc en Cuba, consideran que las conversaciones están más cerca de la firma de un acuerdo para la terminación del conflicto armado.

El presidente de la Confederación General del Trabajo (CGT), Julio Roberto Gómez, designado por el presidente Juan Manuel Santos para integrar la comisión, aseguró que en el encuentro más reciente (3 de septiembre pasado) se les notificó sobre los avances de los diálogos, que le permite hablar de un panorama que ronda por los acuerdos.

"De lo que se nos informa y se puede decir públicamente es que hay avances significativos. Han dicho los miembros de la comisión, que se está más cerca del acuerdo que del desacuerdo, a pesar de este tema venezolano que es transversal a lo que pasa en La Habana", afirmó el presidente de la central obrera en Medellín.

El líder de los trabajadores insistió en aclarar que las discusiones en Cuba, solo buscan llegar a un acuerdo para buscar la paz, pero que no es la paz en sí misma. Dijo que la pacificación en Colombia se logra con justicia social, diálogo y acuerdos en medio de las dificultades del pueblo.

Por esa razón, pidió a los gremios empresariales apostarle a una etapa de financiación del posconflicto, en respaldo a la firma de un eventual acuerdo entre el gobierno y la guerrilla.

"Sobre todo los sectores más favorecidos con la riqueza entiendan que la paz no es gratuita. La paz hay que ponerle nombre social, ir cada vez más a la sociedad colombiana. Alrededor de eso tenemos que trabajar muchísimo, en lo que se llama el postconflicto", concluyó el líder de la CGT.