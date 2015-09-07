Por aumento de homicidios, el Gobierno de Medellín despachará desde Belén

La Alcaldía de Medellín admitió su preocupación por el enfrentamiento entre combos delincuenciales en el barrio Belén Rincón, sur de la ciudad, que dejan en los últimos meses de 11 personas asesinadas.

El vicealcalde de gobernabilidad, Luis Fernando Suárez, aseguró que para atacar las estructuras delincuenciales que operan en ese sector de Medellín, la administración municipal hará presencia institucional en el sector.

"Vamos hacer una intervención con las distintas dependencias de la Alcaldía de Medellín, donde estará la institucionalidad volcada al territorio para hacer presencia y así, ocupando el territorio sea otra estrategia para contener y prevenir estas situaciones que se presentan y se han presentado en el sector", explicó el Vicealcalde de Gobernabilidad de la ciudad.

Añadió: "…este es un motivo de mucha preocupación, pues desde el mes de abril hasta hoy, este sector por el enfrentamiento de estructuras delincuenciales con el triple homicidio de la semana pasada, llevamos un total de 11 homicidios en ese enfrentamiento lo cual evidencia la problemática que tenemos en este sector, pero también el reto que tenemos como autoridades de controlar esta situación en este sector de la ciudad".

En el último caso de enfrentamiento entre estas estructuras criminales, tres personas fueron asesinadas y un adolescente de 15 años quedó gravemente herido.