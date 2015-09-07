Cinco mujeres fueron asesinadas en Antioquia en la última semana

Medellín

Cinco homicidios de mujeres fueron cometidos en la última semana en Antioquia, y a la fecha van 80 mujeres asesinadas en lo que va corrido del año en el departamento, confirmaron las autoridades.

En los dos últimos casos reportados en Medellín y Bello, fueron por circunstancias familiares, según el reporte de los investigadores.

En Medellín, en un sorpresivo hecho de violencia intrafamiliar la fiscal 18 de Medellín, Gloria Elena Pizarro González, fue hallada muerta con heridas de arma blanca y envuelta en bolsas dentro del baúl de un vehículo particular.

La mujer fue asesinada en el barrio Belén La Palma, del sur de Medellín, al parecer, a manos de su propio hijo menor de edad, que fue capturado luego de confesar el crimen a un familiar cercano.

El otro caso ocurrió en Bello, norte del valle de Aburrá, una mujer fue asesinada con tijeras cuando al parecer intentó defender a su hija, de la violenta agresión de un hombre.

El episodio sucedió en el Barrio el Pinar, donde este hecho de violencia intrafamiliar falleció María Isabel David Flórez.

El general José Gerardo Acevedo Ossa, comandante de la Policía Metropolitana del Valle del Aburrá, aseguró que la actual pareja sentimental de la víctima, sería el responsable del homicidio al NO permitir que él agrediera a una de sus hijas.

"Es un hecho de intolerancia total cometido con unas tijeras donde el hombre que convivía con la señor muerta trató de agredir a la hija de ella, una niña de 16 años , la mamá evita la agresión y en esa acción resulta muerta, el sujeto fue capturado" explicó a Caracol Radio el Comandante de la Policía Metropolitana.

Los investigadores dijeron que al parecer el hombre cometió el homicidio en presencia de los tres hijos de la mujer, todos menores de edad.

La Policía Metropolitana confirmó que el agresor de la mujer ya registraba antecedentes por violencia doméstica y es investigado por otro homicidio que habría cometido en Bogotá.

En el sector del cerro El Volador, en Medellín, una mujer identificada como Aixa Patricia González Ospina, de 25 años, falleció cuando recibió un botellazo en el cuello cuando conducía una motocicleta por la carrera 65.-

Los investigadores y los testigos reportaron que la botella se rompió al hacer impacto en el cuello de la joven y le causó la herida mortal.