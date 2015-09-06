Condenan por peculado de $1.200 millones a exalcalde de Yondó

Antioquía

Por irregularidades en la ejecución de varios contratos para dotar de agua potable a los centros educativos rurales del municipio de Yondó, Antioquia, en los que se perdieron mil 200 millones de pesos, fue sentenciado a 8 años de prisión el ex alcalde de esa población, Jorge Rodríguez Salcedo.

De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía, la firma contratista Infraestructura Limitada recibió en 2008, mil 225 millones de pesos sin que se ejecutara la totalidad de las obras de acueductos contratada con ella.

Esas supuestas maniobras fraudulentas del exalcalde, quien aceptó cargos por los delitos de peculado por apropiación, celebración indebida de contratos, prevaricato por acción y omisión y falsedad en documento público.

El exmandatario tiene además otro proceso por nexos con paramilitares del Bloque Central Bolívar.