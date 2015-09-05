Siguen llegando deportados de Venezuela al departamento de Antioquia

Por la crisis en la frontera desatada a raíz de las decisiones del presidente Nicolás Maduro, al departamento antioqueño siguen llegando deportados de Venezuela.

A la fecha, según la directora del departamento de gestión de riesgo de Antioquia, Dapard, María Inés Cardona, han llegado 47 familias, es decir, casi 200 personas, a varios municipios de la región.

“Hasta el momento se tiene el registro de unas 47 familias que han sido deportadas y que han llegado directamente a municipios como Medellín, Caucasia, La Ceja, El Peñol, entre otros, y que están haciendo atendidos por las administraciones locales”, confirmó la directora de gestión de riesgo.

Detalló que las familias reciben de inmediato una ayuda humanitaria de emergencia por parte de las alcaldías de cada municipio, así mismo, el gobierno nacional asumió las ayudas a mediano plazo, como subsidios de vivienda, ofertas de trabajo y reincorporación a las aulas de clase.

La funcionaria recordó que las personas que den falso testimonio, y se reporten como afectadas, sin serlo, entran en un proceso de investigación penal, lo que les puede acarrear una medida de detención en centro carcelario o millonarias sanciones económicas.

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