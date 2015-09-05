Hija de humorista antioqueño ‘el descachado’ es asesinada en los Estados Unidos.

(El responsable de este hecho sería el propio hijo de la mujer, un niño de 13 años, quien habría aceptado el homicidio.)

Las autoridades del Carolina del Sur, iniciaron las investigaciones sobre las causas que llevaron a un menor de 13 años colombiano a puñalear brutalmente a su madre en su casa de Simpsonville.

La mujer identificada como Isabel Cristina Zuluaga de 44 años, es hija del reconocido humorista Miguel Ángel Zuluaga ‘el descachado’.

Las primeras informaciones que se han conocido por algunos diarios norteamericanos señalan que el crimen fue descubierto por un contratista que fue a adelantar un arreglo a la casa de la familia y encontró el cadáver de la mujer.

“Cuando llegó el contratista se sobresaltó el niño, porque no se esperaba que llegara. El trabajador encontró al chico y le pidió que saliera de la casa para poder realizar el trabajo. Entonces se dio cuenta de que la sangre goteaba desde la parte superior de la casa y descubrió el cuerpo sin vida de la mujer de 44 años”, explicó el alguacil del condado de Greenville Steve Loftis.

Al parecer el menor de 11 años ya habría reconocido el crimen y se encuentra bajo custodia hasta que el juez del tribunal de familia de Carolina del Sur, determine si será juzgado como un adulto o como un joven.

La familia del humorista paisa se encuentra sumida en el dolor y están a la espera de que el cadáver de la mujer pueda ser repatriado a Colombia en las próximas horas, para adelantar las exequias en la capital antioqueña.

Por ahora, la misma familia que no se ha querido referir públicamente a esta situación, desconoce las causas de este hecho que los embarga en la tristeza, debido a que hace poco Isabel Cristina Zuluaga había ingresado a estudiar psicología y el menor seguía sus estudios académicos de secundaria.