Buscan repatriar pareja de médicos paisas accidentados en Canadá

Medellín

Una familia de Envigado, Antioquia, busca que rápidamente que les otorguen una visa humanitaria para repatriar los cadáveres de dos médicos paisas que murieron tras ser arrollados en Quebec, Canadá.

Se trata de Íngrid Carolina Zamorano de 30 años y su esposo, Julián Esteban Muñetón de 29, que hace un año vivían en esa provincia; ellos perdieron la vida cuando una mujer al parecer en estado de embriaguez, y con antecedentes, no respetó un semáforo en rojo.

En diálogo con Caracol Radio, Fernando Zamorano, padre de la joven manifestó que ya tienen la documentación lista y esperan lo más pronto posible viajar al país norteamericano para darle santa sepultura a los jóvenes.

“Ya tenemos toda la documentación que nos exigieron para efectos de la visa humanitaria en Canadá, en Bogotá, está pendiente que el ministerio de relaciones exteriores y el consulado nos hagan el trámite de la visa lo más pronto posible por la situación tan terrible que estamos viviendo”, indicó el señor Zamorano.

En medio de la angustia y el dolor por la pérdida de los dos profesionales quienes estaban a punto de tener un bebé, que tampoco se salvó del accidente, la familia espera que la próxima semana los trámites hayan terminado.

Según las autoridades de ese país, la mujer responsable de la muerte de los dos médicos y su bebé, está en procesos judiciales y a la espera de una condena.