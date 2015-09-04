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31 jul 2026 Actualizado 13:16

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Soldado asesinó a un compañero en un batallón de Medellín

El homicidio ocurrió en el batallón Girardot del barrio Villa Hermosa, al oriente de la ciudad.

El soldado regular fue asesinado con tiros de fusil por uno de sus compañeros.

El soldado regular fue asesinado con tiros de fusil por uno de sus compañeros. / Cortesía

El soldado regular fue asesinado con tiros de fusil por uno de sus compañeros.
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Las autoridades están investigando el asesinato de un soldado por parte de otro compañero, con su arma de dotación, en el Batallón Girardot, ubicado en el barrio Villa Hermosa, nororiente de Medellín.

El Vicealcalde de gobernabilidad de Medellín, Luis Fernando Suárez Vélez, relató que al parecer los dos uniformados discutieron y uno de ellos sacó su arma de dotación para dispararle a la víctima.

“Hay una persona capturada, un soldado, al parecer un caso de intolerancia o una discusión, infortunadamente pierde la vida un soldado del Ejército”, relató Suárez Vélez.

El agresor fue capturado inmediatamente por la guardia del batallón y se puso a disposición de la fiscalía.

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