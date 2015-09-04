Presidente Santos recibe apoyo de centrales obreras por la crisis con Venezuela

Medellín

Los sindicatos afiliados a la Confederación General del Trabajo (CGT) expresaron su respaldo a las decisiones políticas y la actuación diplomática del presidente Juan Manuel Santos, por la crisis política, desatada por las determinaciones en la frontera del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

El presidente nacional de la CGT, Julio Roberto Gómez, indicó que tanto el Gobierno Nacional como la Fiscalía General de la Nación han actuado en defensa de la dignidad de los miles de colombianos deportados.

“La CGT apoya al Gobierno en lo que ha venido haciendo en el tratamiento diplomático, que ha venido dando a la situación, hemos estado presentes en la frontera. Los gasolineras no son contrabandistas, negocian un producto más barato, por ejemplo”, manifestó el presidente de la Confederación.

Además, el señor Gómez afirmó desde Medellín que las centrales obreras mantienen un diálogo con los sindicatos de Venezuela, como la Unión Nacional de Trabajadores (Unete).

Asegura que existe una hermandad entre ambos pueblos respecto a los derechos de los trabajadores y coinciden en tener diferencias políticas con el gobierno de Nicolás Maduro.

“Hemos venido dialogando con nuestros hermanos venezolanos, líderes sindicales, la Confederación de Trabajadores de Venezuela a la cabeza con Marcela Maspero, es decir, las diferencias son con el señor Maduro, el señor Diosdado Cabello, quienes agreden a Colombia y las diferencias nuestras no son para con el pueblo venezolano”, comentó en Medellín el líder sindical.

El dirigente obrero entregó las declaraciones este viernes en la capital de Antioquia, dónde presentó un balance de la confederación en el territorio.