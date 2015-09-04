Más de 100 mil familias se benefician del sector joyero en el país

Medellín

Por lo menos unas 100 mil familias en el país se benefician del sector joyero que aporta ocho puntos porcentuales al producto interno bruto, según reveló Fenalco Antioquia.

En el departamento este sector genera 6 mil empleos directos principalmente en municipios del Bajo Cauca, el Nordeste, el Occidente, el Urabá, y el Valle de Aburrá.

“Tiene un impacto alto en la economía colombiana y en la región, tenemos un registro del clúster de 3,8 billones de pesos, de ellos, 450 mil millones en el departamento de Antioquia, ósea casi medio billón de pesos; genera impacto social con la generación de 6 mil empleos e igualmente se benefician de manera directa e indirecta de 100 mil familias”, detalló Sergio Ignacio Soto, director seccional de Fenalco.

Para fortalecer este sector de la economía, desde hoy y hasta el domingo en el centro comercial Santa Fe se darán cita más de 80 artesanos en el encuentro de joyeros de Antioquia que busca que este sector siga creciendo.

“Generar ese valor agregado al producto como tal, aprovechar los talentos y generar las oportunidades muy grandes para el desarrollo del sector y también del departamento”, Subrayó la secretaria de minas, Claudia Cadavid Márquez.

El 70 por ciento del oro en Antioquia se produce en el Nordeste y el Bajo Cauca; según estadísticas el consumo per cápita de joyas es de 100 mil pesos por hogar.