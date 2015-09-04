Definen medidas para el clásico paisa de este sábado
Solo podrán ingresar hinchas del deportivo independiente Medellín sin parafernalia, también habrá ley seca.
Medellín
Solo hinchas del deportivo independiente Medellín, que es el equipo local, podrán ingresar mañana al clásico antioqueño que se disputará a partir de las seis de la tarde en el estadio Atanasio Girardot.
Así lo definió la comisión de seguridad y convivencia de fútbol, que envió un mensaje a los hinchas del Atlético Nacional para que se abstenga de asistir a la unidad deportiva.
La policía reforzará los controles al ingreso del estadio y exigirá a todos los hinchas la cedula de ciudadanía o en su defecto la tarjeta de identidad, si es menor de edad.
Los aficionados no podrán ingresar alimentos, bebidas y bolsos grandes, debido a que las autoridades han encontrado que a través de estos camuflan alucinógenos, pólvora y armas.
La comisión recordó que a la tribuna norte no podrán ingresar parafernalia como trapos y papel picado, además de camisetas alusivas al equipo, a esa locación solo podrán acceder mayores de 14 años.
También habrá ley seca en el perímetro interno de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot comprendido entre las calles 48 y 50 y entre las carreras 70 y 76, entre las 6:00 de la mañana y hasta dos horas después de terminado el partido.
Por el clásico el Metro de Medellín no prestará atención comercial desde las 5:45 de la tarde en la línea B, es decir, solo operará un tren expreso entre las estaciones San Antonio y San Javier, sin realizar paradas.