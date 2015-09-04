Definen medidas para el clásico paisa de este sábado

Autoridades harán controles en el partido de este fin de semana. / Cortesía Policía

Medellín

Solo hinchas del deportivo independiente Medellín, que es el equipo local, podrán ingresar mañana al clásico antioqueño que se disputará a partir de las seis de la tarde en el estadio Atanasio Girardot.

Así lo definió la comisión de seguridad y convivencia de fútbol, que envió un mensaje a los hinchas del Atlético Nacional para que se abstenga de asistir a la unidad deportiva.

La policía reforzará los controles al ingreso del estadio y exigirá a todos los hinchas la cedula de ciudadanía o en su defecto la tarjeta de identidad, si es menor de edad.

Los aficionados no podrán ingresar alimentos, bebidas y bolsos grandes, debido a que las autoridades han encontrado que a través de estos camuflan alucinógenos, pólvora y armas.

La comisión recordó que a la tribuna norte no podrán ingresar parafernalia como trapos y papel picado, además de camisetas alusivas al equipo, a esa locación solo podrán acceder mayores de 14 años.

También habrá ley seca en el perímetro interno de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot comprendido entre las calles 48 y 50 y entre las carreras 70 y 76, entre las 6:00 de la mañana y hasta dos horas después de terminado el partido.

Por el clásico el Metro de Medellín no prestará atención comercial desde las 5:45 de la tarde en la línea B, es decir, solo operará un tren expreso entre las estaciones San Antonio y San Javier, sin realizar paradas.