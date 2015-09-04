Pilosos universitarios del Oriente antioqueño buscan reducir el embarazo de adolescentes

Medellín

De cada cuatro mujeres en embarazo, una es adolescente, así lo revelan estadísticas que señalan que el oriente del departamento antioqueño, es una de las subregiones con mayor tasa de gestación en menores de edad.

Inquietos por esta problemática, un grupo de universitarios se le midió a formular un proyecto y presentarlo a un concurso social del Banco Interamericano de Desarrollo.

Su propuesta que concursó entre 525, ganó con otras de Brasil, Guatemala, El Salvador, Ecuador y Honduras; y ahora tiene recursos por 1.400 millones de pesos para reducir hasta en un cuatro por ciento la tasa de embarazo en adolescente en Abejorral, Sonsón, Marinilla, Argelia, San Luis y San Francisco.

“En estos municipios se presentan las tasas de embarazo adolescente más alta de la región, el objetivo es reducir en un cuatro por ciento el embarazo en adolescente”, confirmó Lina María Ramírez Hoyos, vocera de la corporación de universitarios de Marinilla.

Agregó: “Es una red, una plataforma educativa y recreativa para que los jóvenes entren a interactuar con las temáticas de prevención del embarazo, ganamos porque es una plataforma digital y también porque el proyecto contempla encuentros con padres y docentes para mejorar los procesos de comunicación”

Serán ocho mil personas las impactadas con este proyecto, principalmente jóvenes entre los 10 y 19 años de edad.

En la propuesta apoyada por el BID se creará una mesa regional para generar estrategias y oportunidades para las jóvenes vulnerables a quedar en embarazo a temprana edad.