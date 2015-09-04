Condiciones de Santos para reunirse con Maduro, son razonables: Fajardo

Medellín

Como razonables, mínimas y justas calificó el gobernador Sergio Fajardo Valderrama, las condiciones del presidente Juan Manuel Santos para reunirse con su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro.

Desde el municipio de Santa Fe de Antioquia el mandatario de los colombianos pidió al gobierno del vecino país respetar los derechos de los deportados, habilitar un corredor humanitario y que los colombianos puedan sacar sus bienes.

"El señaló tres puntos de condiciones mínimas para reunirse con el presidente Maduro, y yo creo que son unas condiciones que a mi criterio son razonables, son unas condiciones mínimas, y ojalá que se reúnan y que lo hagan rápido, y que se alivie la situación en la frontera y de todas las personas que están sufriendo", consideró el señor Fajardo Valderrama.

El gobernador reiteró que la crisis en la frontera es una situación inédita en la historia del país, que incluso se puede nombrar como una de las mayores humillaciones, otro capítulo de dolor en el territorio nacional.