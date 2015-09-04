Unos dos mil metros cúbicos de basuras se han removido en La Escombrera

Medellín

Por lo menos unos dos mil metros cúbicos de basuras se han removido del polígono uno en La Escombrera durante el primer mes de operaciones, según confirmó el señor Jorge Mejía, consejero para la convivencia y la reconciliación de Medellín.

“Entendemos que por lo menos dos mil metros cúbicos particularmente de escombros es lo que se ha removido, porque hay muchos escombros, desafortunadamente, y es necesario removerlos antes de proceder a la excavación manual, que ya sería un ejercicio propio de prospección arqueológica, que es lo que busca la Fiscalía”, sostuvo el funcionario.

Ropa, enseres, y hasta despojos de animales muertos han sido hallados en los primeros 30 días de tareas, el señor Mejía desmintió que a la fecha se haya encontrado restos de las víctimas que al parecer fueron sepultadas en esa zona.

“Se han encontrado al parecer restos de animales que han sido arrojados con los escombros, pero en ningún momentos se ha dicho que correspondan a personas desaparecidas”, aseveró.

El consejero para la convivencia y la reconciliación reconoció que la cantidad de escombros y basura que por años se lanzó a La Escombrera complica las operaciones de búsqueda, incluso por esa razón, se amplió a 5 mil metros cuadrados el polígono uno.

“Tanto escombro obliga a incrementar lógicamente el esfuerzo y el trabajo, por ello, la decisión de modificar el aérea que inicialmente se había considerado, vamos a incrementar en 10 mil metros cúbicos la cantidad de escombros y de tierra que hay que extraer porque la cantidad de escombros que hay allí depositados puede ser mayor a la que inicialmente se consideró”, expuso.

Así entonces de La Escombrera se podrían extraer unos 35 mil metros cúbicos entre tierra y basuras, incremento que no modificará el tiempo de intervención que según el cronograma está contemplado para cinco meses.

La próxima semana se prevé que la fiscalía general de la nación entregue un informe sobre el primer mes de labores que se completa en las excavaciones la que sería la fosa común a cielo abierto más grande del país.