En Medellín se construye el primer Distrito Térmico de Colombia

Medellín

En la capital de Antioquia comenzó la construcción del primer Distrito Térmico del país y uno de los pioneros en América Latina, en el centro administrativo La Alpujarra, en la zona del centro.

Se trata de un sistema que sustituirá los enfriadores tradicionales de los aires acondicionados, por equipos térmicos que eliminen en 30 por ciento efectos del gas invernadero, economicen el 30 por ciento de la energía y elimine en 100 por ciento las Sustancias Agotadoras de Ozono (SAO).

El vicepresidente de Gas de EPM, Carlos Arturo Díaz, expuso que con el nuevo servicio, en La Alpujarra no se tendrán equipos propios que produzcan el agua fría para los aires acondicionados. Este trabajo será centralizado en una planta que suministrará el líquido, para disminuir costos de operación, instalación y mantenimiento.

“En este caso vamos a utilizar el frío que fundamentalmente lo que hacemos es: enfriar el agua y llevar a cabo a cada uno de los puntos donde van a estar nuestros clientes que van a reemplazar el tradicional aire acondicionado, por este sistema”, explicó el vicepresidente Díaz.

Christisn Sieber, jefe de la Cooperación Económica de Suiza, explicó que ese país invirtió más de 5 millones de dólares, de los 14 millones de dólares que constará el desarrollo del proyecto. El Ministerio de Ambiente aportará 500 mil dólares y el resto saldrán de recursos propios de EPM.

“La contribución total de Suiza es 5, 8 millones de dólares, que se dividen en dos partes: un aporte a la construcción directamente de ese primer piloto de Distrito Térmico y un segundo aporte en todo el tema de sensibilización, de información, de distribución de la tecnología a nivel país”, precisó el señor Sieber.

Las instituciones que conforman el Distrito Térmico, en un área de 5 kilómetros a la redonda, son la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín, la Dian, el Área Metropolitana, la nueva sede del Une-Tigo y Plaza Mayor.

La construcción estará a cargo de la empresa Serviparamo S.A. Se espera que comience su funcionamiento en abril de 2016.