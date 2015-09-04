Aseguran a conductor de los paramilitares en la matanza de Pueblo Bello

Medellín

Como presunto responsable de transportar a las víctimas de la masacre de 43 personas en el corregimiento Pueblo Bello del municipio de Turbo, un Fiscal de la Dirección Nacional de Derechos Humanos y DIH, profirió medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de Rodrigo de Jesús Cardona Ramírez, alias Borracho.

Los investigadores establecieron que Cardona Ramírez conducía uno de los 3 camiones en los que fueron llevadas las víctimas desde Pueblo Bello hasta la finca Las Tangas, de propiedad de los hermanos Castaño Gil, ubicada en el municipio de Valencia, Córdoba, donde fueron torturadas y asesinadas.

El procesado fue capturado por unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y quedó con medida de aseguramiento por los delitos de desaparición forzada agravada y terrorismo.

Los hechos investigados se presentaron la noche del 14 de enero de de 1990, cuando un grupo denominado Los Tangueros al mando de Fidel Castaño Gil, como represalia por el robo de una reses, irrumpió en el caserío y se llevó por la fuerza a las víctimas quienes fueron señaladas de ser colaboradoras de la guerrilla.

Por esta incursión armada ya están condenadas otras 22 personas a sentencias que oscilan entre los 25 y los 30 años de prisión.

Tras varios años de búsqueda, la Fiscalía logró exhumar, identificar y entregar a sus familias los restos de siete de las víctimas y se desconoce el paradero de las restantes.

La Fiscalía aún trata de localizar la ubicación de los restos de los demás desaparecidos y para ello habilitó la línea telefónica 350 60 10 821 y el correo electrónicoundhdespacho36@gmail.com.