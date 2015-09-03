Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

31 jul 2026 Actualizado 13:15

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Medellín
CRISIS EN LA FRONTERA

Denunciar a Venezuela ante Corte Penal Internacional es viable: Expertos

Advierten que antes de acudir a la Corte Penal Internacional se debe agotar los canales diplomáticos.

Buscan ayuda internacional para solucionar crisis en la frontera.

Buscan ayuda internacional para solucionar crisis en la frontera. / Caracol Radio

Buscan ayuda internacional para solucionar crisis en la frontera.
Medellín
Añadir Caracol Radio en Google

Medellín

El anuncio del presidente Juan Manuel Santos acerca de la posibilidad de denunciar ante la Corte Penal Internacional al Gobierno de Venezuela por los abusos que viene cometiendo en contra de los colombianos, es una propuesta viable según el experto en Derecho Internacional y en Relaciones Internacionales, profesor de la Universidad del Rosario y miembro de la Barra de Abogados de la Corte Penal Internacional, Raúl Eduardo Sánchez.

El catedrático indicó que si uno analiza lo que está ocurriendo se puede hablar de la comisión de crímenes de lesa humanidad, y se pude hablar de un delito de persecución, un delito de traslado forzoso de población y tal vez tortura por lo que se ha dicho en las noticias.

Explicó que sería la Corte Penal la encargada de investigar estas conductas, de acuerdo con la denuncia que presente el gobierno colombiano, el Fiscal o el Procurador.

El abogado Raúl Eduardo Sánchez conceptuó que antes de acudir a la Corte Penal Internacional se debe agotar los canales diplomáticos, como lo ha venido haciendo el gobierno de Colombia como al buscar la OEA, Unasur, o buscar un país o países mediadores.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir