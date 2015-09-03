Denunciar a Venezuela ante Corte Penal Internacional es viable: Expertos

Medellín

El anuncio del presidente Juan Manuel Santos acerca de la posibilidad de denunciar ante la Corte Penal Internacional al Gobierno de Venezuela por los abusos que viene cometiendo en contra de los colombianos, es una propuesta viable según el experto en Derecho Internacional y en Relaciones Internacionales, profesor de la Universidad del Rosario y miembro de la Barra de Abogados de la Corte Penal Internacional, Raúl Eduardo Sánchez.

El catedrático indicó que si uno analiza lo que está ocurriendo se puede hablar de la comisión de crímenes de lesa humanidad, y se pude hablar de un delito de persecución, un delito de traslado forzoso de población y tal vez tortura por lo que se ha dicho en las noticias.

Explicó que sería la Corte Penal la encargada de investigar estas conductas, de acuerdo con la denuncia que presente el gobierno colombiano, el Fiscal o el Procurador.

El abogado Raúl Eduardo Sánchez conceptuó que antes de acudir a la Corte Penal Internacional se debe agotar los canales diplomáticos, como lo ha venido haciendo el gobierno de Colombia como al buscar la OEA, Unasur, o buscar un país o países mediadores.