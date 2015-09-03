Alcaldesa de Argelia, Antioquia, fue nuevamente retirada de su cargo

Medellín

Tras completar tres días de haberse reintegrado a su cargo, después de cumplir una sanción por un periodo de cuatro meses, la alcaldesa del municipio de Argelia, Flor Dey Granada Valencia, fue retirada nuevamente de la función pública.

En su despacho, la mandataria seccional, que tiene 79 investigaciones en su contra, fue notificada de la medida por la procuraduría provincial de Rionegro.

Se espera que este jueves al cumplirse el tiempo estimado de la notificación, la señora Granada Valencia deje la administración de este municipio del oriente antioqueño, que dispone de recursos por 1.808 millones de pesos.

A la señora Granada Valencia actualmente le adelantan 13 investigaciones penales, 50 disciplinarias en la Procuraduría y otros 5 procesos en la Contraloría, entidad que esta semana le archivó 11 procesos.

El próximo 18 de septiembre la Fiscalía le hará audiencia de imputación de cargos a la alcaldesa por presunta responsabilidad en delitos como peculado por apropiación y falsedad en documento público.