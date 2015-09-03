Llaman a juicio a dos coroneles y otros militares por falso positivo

Medellín

La Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario llamó a juicio a oficiales, suboficiales y soldados del Ejército, activos y retirados, por la muerte de dos personas, presentadas como bajas en combate, en hechos ocurridos en Antioquia.

Se trata del coronel activo Jair Arias Sánchez, comandante de reclutamiento en Bucaramanga, y el coronel retirado William Roberto del Valle, quien se encuentra detenido por otro proceso penal, pero además se llama a juicio a un mayor, un capitán, un sargento segundo, y tres soldados profesionales, uno de ellos retirado.

El 29 de septiembre de 2004, tropas del Batallón de Contraguerrillas No. 4 adscrito a la Cuarta Brigada del Ejército, reportaron haber dado muerto en combate a dos guerrilleros de las Farc, en hechos ocurridos en la vereda San Gregorio, del municipio de Nariño.

Durante audiencias de justicia y paz rendidas por integrantes del bloque Héroes de Granada se supo que las dos personas presentadas como guerrilleros eran un trabajador de la construcción y un hombre con problemas siquiátricos del municipio de La Ceja, identificadas como Julio César Molina Ríos y Diego León Montoya López.

En este caso la Fiscalía a cargo del proceso además de llamarlos a juicio les compulsó copias a fin de que sean investigados por fraude procesal y falso testimonio.