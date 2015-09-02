Por infección, sigue hospitalizado uno de los siameses separados en Medellín

Debido a que padece una infección gastrointestinal uno de los gemelos siameses que fueron separados en el Hospital San Vicente Fundación de Medellín, tendrá que permanecer hospitalizado, mientras que su hermano viajó a Chocó donde continuará la recuperación.

El parte médico fue entregado por el pediatra Juan Pablo Guerrero, jefe del Hospital Infantil del San Vicente Fundación.

“Ambos gemelos han tenido una evolución satisfactoria desde el día de la operación, que se realizó hace 18 días. Uno de ellos ya está de alta en el día de hoy y tiene programado un traslado aéreo a la ciudad de Quibdó en donde se le hará seguimiento ambulatorio en un Hospital local”, explicó el doctor Guerrero.

Precisó que el paciente que permanece en la Unidad pediátrica del Hospital San Vicente recibe atención para eliminar la infección que padece.

“El otro bebé tiene pendiente una afección gastrointestinal por lo que requiere seguir hospitalizado. No tenemos tiempo de salida, debido a que requiere estudios complementarios, sin embargo el niño está fuera de peligro, pero por seguridad del paciente debemos revisar y atender la afección”, insistió el especialista.

Doña Mercedes García Rentería, madre de los gemelos, confesó que se encuentra triste por la situación de uno de sus hijos; sin embargo, agradeció a los paisas que se solidarizaron con su precaria situación económica y le brindaron ayudas en todo este tiempo en la ciudad.

El Hospital San Vicente Fundación aseguró que tanto los niños, como los padres recibirán ayudas sicosociales y de atención médica en Chocó.

En Medellín, desde 1970, han nacido doce gemelos siameses, pero solo tres separaciones han sido exitosas.