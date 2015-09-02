Lamentan en Medellín la muerte del teatrero Farley Velásquez

El Gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo Valderrama, el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, el Consejo Departamental de Teatro, y todo el movimiento artístico del Departamento, hicieron un reconocimiento póstumo a la gran labor que desarrolló Farley Velásquez, dramaturgo, actor y director de teatro, fallecido en esta capital a la edad de 49 años.

Un pronunciamiento expedido por el gobierno departamental exalta la memoria de quien fuera un gran hombre, artista y dramaturgo," el más creativo, innovador, arriesgado, de todos los directores de escena. Antioquia y Colombia pierden uno de sus grandes hombres del teatro, sin duda alguna" señala el pronunciamiento.

Farley Velásquez, fue Director y fundador de La Corporación Teatro La Hora 25 y por algunos años, Director del grupo de teatro de la Universidad Eafit.

El teatrero Farley Velásquez, discípulo del fallecido director antioqueño José Manuel Freidel, fue reconocido por sus adaptaciones de obras clásicas de Eurípides y Shakespeare.

Entre el 2012 y 2013 fue maestro acompañante de los Encuentros de Formación Antioquia Vive el Teatro, y también fue jurado evaluador de Estímulos al Talento Creativo y tallerista de teatro en diferentes regiones como Urabá y Oriente.

Estudió "Artes Escénicas" en la Escuela Popular de Artes (EPA) de Medellín y el año 2007 obtuvo el Premio Nacional de Dirección Teatral del Ministerio de Cultura por la obra Electra de Eurípides.

Los montajes de Farley Velásquez eran viscerales pero con un tinte de humor.

"La vida está llena de acontecimientos inesperados. Hoy partes de este mundo terrenal dejándonos un legado rico en cultura, arte y belleza, para encontrarte con Fanny, Freidel, y otros grandes de las artes escénicas, para continuar con tu labor en la eternidad. Nosotros acá te extrañaremos mucho, pero seguiremos haciendo todo lo que nos enseñaste. Feliz descanso maestro, amigo, hermano", expresaron sus compañeros de Hora 25 para despedirlo.

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