En Medellín, bajan los homicidios y los hurtos entre enero y agosto

Medellín

En los primeros ocho meses del presente año, se alcanzaron 67 días sin homicidios en Medellín, es decir, 67,5% más que en el mismo periodo de 2014 cuando se llegó a la cifra de 40 días sin homicidios, de acuerdo con el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC).

Con una reducción del 37% en el índice de este delito, para el periodo comprendido entre enero y agosto de 2015, la Administración Municipal, a través de la Secretaría de Seguridad y los organismos de seguridad y justicia, avanza en la defensa de la vida como valor supremo de la sociedad.

Hasta el 31 de agosto de 2015, el Sistema reportó 304 homicidios frente a 485 casos ocurridos en el mismo periodo de 2014, lo que representa una reducción del 37% en esta problemática.

Las comunas que alcanzaron mayor reducción en los índices de este delito fueron la 13 – San Javier, con una disminución del 74%; la 3 – Manrique, con 65% menos y la 14 – El Poblado, con una merma del 63%.

Por su parte, el corregimiento San Sebastián de Palmitas cierra agosto con cero muertes producidas por armas, lo que lo ratifica como territorio de no violencia y escenario para la vida.

De acuerdo con la información suministrada por el Sistema, en el 2015, con cifras consolidadas al 29 de agosto, el hurto de vehículos se redujo en un 24,4%, a residencias disminuyó en un 55%, a establecimientos comerciales mermó en un 37,3%, a personas en un 36,5% y a motocicletas en un 14,1%, con relación al mismo periodo de 2014.