Alias 'Botalón' salió de la cárcel de Itagüí por pena cumplida

Arnubio Triana Mahecha alias ´Botalón´, exjefe paramilitar de las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá salió de la cárcel de Máxima Seguridad de Itagüí donde estaba preso en cumplimiento de una pena de 8 años de condena por 309 crímenes confesados.

En junio pasado, el Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá había sustituido la medida de aseguramiento que pesaba en contra de alias Botalón, una decisión que fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia, cuya sentencia ordenó su salida de prisión.

La directora regional del Inpec, Himelda López Solórzano, confirmó que la salida de alias Botalón fue autorizada en atención a una orden de libertad impartida por el Tribunal de Justicia y Paz y luego de que el Inpec hizo la verificación de la hoja vida que no tuviera requerimientos pendientes para dejarlo en libertad.

Los magistrados consideraron que alias Botalón ya cumplió los ocho años de pena alternativa que le exige la ley, la reparación de víctimas, no volvió a delinquir, entregó sus bienes y participó de actividades de resocialización.

Sin embargo, el desmovilizado está obligado a seguir asistiendo a los estrados judiciales durante cuatro años para contribuir a construir la verdad sobre los hechos delictivos en los que participó.

La señora López Solórzano, directora regional del Inpec, reveló que por ahora está pendiente y en proceso de revisión, la salida del exjefe paramilitar Iván Roberto Duque Gaviria, alias Ernesto Baez, pues existen anotaciones que se deben aclarar si hay requerimiento o no de las autoridades judiciales.