Mujeres caminando por la verdad postuladas a Premio de DDHH

Medellín

Las víctimas de la Comuna 13 agrupadas en la organización Mujeres Caminando por la Verdad son finalistas al Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia 2015 en la categoría de 'Experiencia colectiva del año'.

Este premio concedido por la comunidad internacional, con el liderazgo de Diakonía Programa Colombia, Agencia de Cooperación Internacional, es una iniciativa con la que se busca reconocer el trabajo de los defensores y defensoras en todo el territorio nacional.

Mujeres Caminando por la Verdad está conformada por madres, esposas, hijas, hermanas y familiares de personas asesinadas o desaparecidas desde el año 2002 en el marco de operativos militares realizados por la Fuerza Pública en conjunto con integrantes del bloque paramilitar Cacique Nutibara.

Muchas de ellas son también víctimas de desplazamiento forzado, tortura, violencia sexual, amenazas o despojo de viviendas, entre otras modalidades de agresión.

Recientemente, el mundo entero reconoció su lucha por hacer posible el inicio del proceso de búsqueda de personas desaparecidas, que se presume se encuentran inhumadas clandestinamente en La Arenera, sector de La Escombrera.

La ceremonia de premiación se llevará a cabo el próximo miércoles 9 de septiembre, Día Nacional de los Derechos Humanos, en el Centro Nacional de Memoria y Reconciliación en Bogotá.