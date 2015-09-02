Rescatan 17 inmigrantes ilegales que naufragaron en el Golfo de Urabá

Medellín

Cuatro cubanos y trece africanos, uno de ellos sin vida, fueron rescatados tras naufragar por varias horas en aguas del Golfo de Urabá, cerca de Acandí en el departamento del Chocó.

Según el Teniente de fragata Leonardo Valderrama Monte, comándate encargado de la estación de guardacostas de Urabá, se trata de inmigrantes ilegales que pretendían cruzar hasta Panamá para llegar al norte del continente americano.

“En horas de la madrugada cuando estaban en la lancha y por condiciones de una tormenta que hubo a esas horas en el Golfo, se les entró agua a la lancha y en el desespero las personas empezaron a lanzarse al mar, uno de ellos asegura que al voltear a mirar la lancha ven que se estaba hundiendo y uno de ellos se ahogó”, relató el Teniente Valderrama.

De las 17 personas rescatadas, dos se encuentran en delicadas condiciones de salud por lo que reciben asistencia en un centro asistencial.

Así mismo, los operativos continuarán porque al parecer en la embarcación viajaban más personas, “continuamos en esta aérea verificando si más personas están en el mar porque no se tiene un número exacto de cuantos inmigrantes eran los transportados en esta lancha”, confirmó el comandante encargado.

Según la estación de guarda costas de Urabá en lo corrido del año en esa zona del país unas 250 personas han naufragado tratando de cruzar el mar caribe para llegar a los Estados Unidos.