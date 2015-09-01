Medellín genera 1 millón 798 mil empleos y una tasa de desempleo de 9,9%

Medellín

La Alcaldía de Medellín destacó la reducción de la tasa de desempleo a un dígito en esta ciudad, índice que se ubicó en 9,9 por ciento en el trimestre mayo – julio de 2015, según el más reciente reporte del Dane.

El vicealcalde de competitividad, Luis Felipe Hoyos Vieira, explicó que Medellín contribuye, después de Bogotá, con un millón 798 mil 518 personas empleadas, equivalente al 8,2 por ciento en el territorio nacional en lo que va corrido de este año.

El funcionario confió en que se mantenga esa tendencia con el desarrollo de las obras de infraestructura.

“En los próximos trimestres vamos a ver una tendencia muy positiva (...) de alguna forma el tema de inversión en infraestructura, más la reactivación en la construcción de vivienda, están generando empleo en un sector que dinamiza los otros, impacta en comercio”, expresó el funcionario a Caracol Radio.

Además, la administración señaló que hay “una tendencia en la disminución de la informalidad acumulando 26 reportes consecutivos con tendencia a la baja. Para el periodo analizado, la región ocupó el segundo puesto en informalidad a nivel nacional (43,8%.)”.

Sin embargo, para los analistas no es claro cuál es la generación de nuevos puestos de trabajo en sectores como comercio y construcción.

Según Héctor Vásquez, investigador de la Escuela Nacional Sindical, en las cifras reveladas sobre empleo en Medellín se ha tenido en cuenta el subempleo en la ciudad.

“Es empleo en ambos sectores con altísima composición informal y es empleo al margen de la protección social y el concepto de trabajo decente”, comentó el analista laboral a través de Caracol Radio.

El área metropolitana de Medellín se ubicó en el puesto siete con menor tasa de desempleo en el país, según el más reciente sondeo.