U de A aplicará nuevo examen de admisión en noviembre de 2015

Medellín

Cuatro modificaciones fueron aprobadas por el Consejo Académico de la Universidad de Antioquia para el examen de admisión, el cual se implementará en noviembre de este año, para recibir a 5.500 estudiantes en el primer semestre de 2016.

El rector del Alma Máter, Mauricio Alviar Ramírez, explicó a Caracol Radio que las modificaciones aprobadas (Acuerdo Académico 480 del 21 de agosto de 2015) buscan perfilar la vocación estudiantil y disminuir la deserción universitaria, que se ubica en el 48 por ciento.

“Queremos dar un mensaje a los jóvenes, colegios y maestros para mejorar el nivel educativo, sobre todo en las áreas de matemáticas y español. Y queremos una idea de vocación de los jóvenes”, comentó el rector Alviar Ramírez.

En el primer cambio se contempla la aplicación de una tercera prueba, adicional a razonamiento lógico y competencia lectora, y que será específica seleccionada para cada programa académico.

La segunda modificación tiene que ver con la ponderación de las pruebas. Cada una tendrá una valoración, por ejemplo, de 30 por ciento para razonamiento lógico, 30 por ciento para comprensión lectora y 30 para la prueba específica.

La tercera reforma introduce la doble opción. La diferencia ahora es que el aspirante que no logre cupo en la primera opción, pero ganó la prueba, pasa a competir con la segunda opción con quienes situaron el programa académico como primera alternativa.

El último cambio contempla generar estímulos para los mejores estudiantes. Por ejemplo, los ganadores de las Olimpiadas del Conocimiento entran a la UdeA sin presentar el examen de admisión y escogen el programa de su preferencia, entre otros beneficios.

Este primero de septiembre se conocerán las fechas para el examen de admisión del semestre 2016-I.