Un niño desaparecido y dos mujeres muertas en ataque armado en Antioquia

Un niño de tres años desaparecido y dos personas muertas dejó un ataque cometido por hombres armados en el municipio de Santa Rosa de Osos, norte de Antioquia.

Los delincuentes al parecer se trasportaban en dos motocicletas y después de ultimar a las mujeres, huyeron del lugar con el menor de edad.

El inspector de Santa Rosa de Osos, Fernando Guzmán, relató que la Policía y la Fiscalía adelantan las investigaciones para dar rápidamente con el paradero del menor y explicó que la madre del menor alcanzó a escapar y salir ilesa del ataque.

“La mamá está muy preocupada por lo que aconteció con sus familiares, en este momento tiene protección. Cuando se presenta el problema ella aprovecha y escapa, se escondió. Eran dos motos con sus parrilleros”, afirmó el funcionario, en diálogo con Caracol Radio.

Hasta el momento se desconoce información sobre el rumbo que tomaron los delincuentes con el niño, mientras avanzan las pesquisas para tratar de identificar a responsables del doble homicidio y la retención ilegal del pequeño, quienes habrían llegado desde Medellín a cometer los crímenes.