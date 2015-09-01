Caninos serán prioridad en reinicio del desminado en Orejón, Antioquia

Medellín

Los caninos son una de las principales herramientas en las nuevas tareas de desminado humanitario que se reiniciaron desde ayer en la vereda Orejón, del municipio de Briceño, por parte de las Farc y el Ejército.

Según el vocero de la comunidad, Fabio Muñoz, la comisión en una reunión les explicó que la mayoría de minas que se han detectado están construidas con plástico y no con metal, por ello, una de las decisiones en los protocolos fue aumentar el número de binomios que tienen la capacidad de descubrir las zonas minadas.

"Ya no van a utilizar los detectores de minas porque normalmente las que están instaladas en estos sectores son de componentes plásticos, entonces no las detectaban fácilmente, ahora van a optar por los caninos y va ser un poco más lento", sostuvo el señor Muñoz a Caracol Radio.

En las últimas horas también se desarrollaron algunos simulacros de evacuación, para verificar que las medidas adoptadas para salvaguardar la vida de las personas, den resultado.

"Estaban haciendo un simulacro de evacuación médica por si de pronto hay algún accidente que ojalá no vaya a ocurrir, 204 ya tienen los puntos por donde van a evacuar en caso de un accidente, un médico que va acompañar permanentemente y el helipuerto listo en la cancha", manifestó el líder.

El vocero del pequeño poblado ubicado al norte del departamento antioqueño, consideró que ahora los protocolos de seguridad son más precisos con el fin de evitar que otro uniformado pierda la vida en las labores de descontaminación de artefactos explosivos.