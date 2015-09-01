Fiscalía entrega casa-finca de los Castaño Gil para reparar a las víctimas

Medellín

La Dirección Nacional de Justicia Transicional de la Fiscalía General de la Nación comenzó hizo entrega al Fondo Nacional para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas, de la propiedad denominadaMontecasino perteneciente a la familia Castaño Gil.

El predio, ubicado en el barrio El Poblado de la capital antioqueña y con área superior a los 27.000 metros cuadrados, fue utilizado por varios años como un centro de operaciones de las autodefensas.

Desde el año 2010 la propiedad está bajo custodia del canal público Telemedellín, entidad que figuró como la depositaria temporal de otros dos inmuebles colindantes, que ya fueron entregados al mismo Fondo.

Con un costo de 50 mil millones de pesos, Montecasino se convierte en el predio urbano de mayor valor que se destina a la reparación de las víctimas en Colombia.